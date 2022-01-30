Двоє підлітків провалилися під кригу у Дніпрі: один загинув

У суботу ввечері, 29 січня, у Дніпрі двоє підлітків провалилися під кригу. Один хлопець загинув

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України, передає NNS.

Інформація на лінію Служби порятунку надійшла о 21:54. Диспетчеру повідомили, що на річці Дніпро підліток провалився під лід. Трагедія сталася в обласному центрі на пляжі Монастирського острова.

На місце прибули рятувальники та встановили, що при спробі купання в річці двоє хлопців (2004 року народження) провалилися під кригу на відстані 30 метрів від берега. Один із них вибрався на лід, інший підліток зник під водою.

“Водолазами були проведені пошукові роботи. Обстежено 400 кв.м підводної акваторії річки на глибині 7 м. Зниклого не виявлено”, – йдеться у повідомленні.

30 січня водолази знову розпочали пошук. Вони обстежили 2500 кв.м. підводної акваторії річки Дніпро. Об 11:00 на відстані 50 метрів від берега та на глибині 6 метрів було виявлено тіло хлопця, який потонув напередодні.

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