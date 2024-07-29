ДТП в Одеській області: шестеро постраждалих, серед них – 3 дитини

ДТП сталася у понеділок, 29 липня, близько шостої ранку на трасі Одеса – Рені поблизу села Монаші у Білгород-Дністровському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передають “Новини України – НСН”.

Водій легковика Volkswagen не переконався у безпечності маневру і виїхав з правого узбіччя на праву смугу перед вантажівкою DAF. Намагаючись уникнути зіткнення, 26-річний водій вантажівки звернув на зустрічну смугу, куди водночас виїхав і водій легковика для здійснення розвороту, де сталося зіткнення транспортних засобів.

Повідомляється, що внаслідок ДТП різні травми отримали 47-річний водій Volkswagen та його пасажири: 45-річна дружина, 9-річна донька та 7-річний син, а також 43-річна сусідка та її 7-річна донька. Їх доправили до лікарні, а після надання меддопомоги майже всіх відпустили додому. Госпіталізували лише 9-річну дівчинку.

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Водій вантажівки не постраждав. Перевірка обох водіїв на стан сп’яніння показала, що вони були тверезі.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Автомобілі помістили на арештмайданчик, призначена низка експертиз.

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

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