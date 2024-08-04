ДТП в Одесі – перевернулася пожежна автодрабина, є постраждалі (фото, відео)

Сьогодні вранці, 4 серпня, сталася ДТП в Одесі. Внаслідок зіткнення з вантажним автомобілем FAW перевернулася пожежна автодрабина, троє людей постраждали.

В центрі Одеси на розі вулиць Рішельєвська та Троїцька внаслідок зіткнення з вантажним автомобілем FAW перевернулася пожежна автодрабина, троє людей постраждали.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Новини.LIVE.Одеса.

Як розповіли рятувальники, аварія сталася під час слідування пожежної автодрабини на спрацювання автоматичної пожежної сигналізації за адресою вул. Базарна. Попередньо, причиною ДТП стало те, що водій вантажівки не надав переваги спецтранспорту ДСНС, який рухався зі звуковими сигналами та проблисковими маячками. Внаслідок зіткнення автодрабина перевернулася на бік.

В результаті ДТП постраждали три людини: водій пожежної автодрабини, водій вантажівки та жінка-пішохід. Всіх госпіталізовано до медичних закладів бригадою швидкої медичної допомоги.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники для з’ясування обставин ДТП та надання необхідної допомоги.

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