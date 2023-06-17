ДТП у Київській області 17 червня – загинула жінка, постраждали 4 дітей (фото)

17 червня сталося ДТП у Київській області у Броварському районі. Автомобіль Cherry виїхав на узбіччя та зіткнувся із деревом. В результаті ДТП є жертва та постраждалі

Про це повідомляє НСН з посиланням на поліцію Київської області.

Інцидент стався сьогодні біля села Веселинівка. В результаті зіткнення загинула кермувальниця – 34-річна жінка.

Також в результаті ДТП постраждали четверо пасажирів – діти 5, 11, 14 та 15 років. Їх госпіталізували.

Як ми повідомляли раніше, водіям в Україні, які порушують ПДР у присутності дітей в авто, збільшать штрафи. Також це стосується пішоходів з дітьми, які порушують правила.

Про це йдеться у законопроєкті № 9289, який схвалив Комітет парламенту у справах молоді та спорту.

Згідно з пропозицією, передбачається встановлення додаткового штрафу в розмірі 850 гривень або заміна його виконанням громадських робіт на 20-40 годин, якщо неповнолітні особи були залучені до порушення правил дорожнього руху.

В пояснювальній записці до законопроєкту наводяться статистичні дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), згідно з якими щорічно відбувається 1,35 мільйона смертей унаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Травми, отримані внаслідок ДТП, становлять восьму найбільш поширену причину смерті. Смерть внаслідок ДТП є головною причиною смерті серед дітей віком від 5 до 14 років і молоді віком від 15 до 29 років.

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