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ДТП на Рівненщині – водій легкового авто загинув, його вагітна дружина у реанімації (фото, відео)

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Журналіст
ДТП на Рівненщині – водій легкового авто загинув, його вагітна дружина у реанімації (фото, відео)

3 серпня сталася ДТП на Рівненщині. Внаслідок аварії загинув водій легкового авто, а пасажирка – вагітна дружина водія – з важкими травмами госпіталізована.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на поліцію Рівненщини.

Аварія сталася сьогодні близько 11:35 на автодорозі “Київ-Чоп” неподалік селища Гоща. За даними правоохоронців, 25-річний водій легкового автомобіля Mercedes не впорався з керуванням та з невстановлених поки причин, виїхав за межі проїзної частини. Автівка врізалася у бетонний стовп.

ДТП на Рівненщині – водій легкового авто загинув, його вагітна дружина у реанімації (фото, відео)

Водій автомобіля від отриманих травм загинув.

“Його тіло та постраждалу пасажирку із понівеченого авто деблокували рятувальники”, – додали у поліції.

ДТП на Рівненщині – водій легкового авто загинув, його вагітна дружина у реанімації

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За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування. Обставини смертельної ДТП встановлюються.

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