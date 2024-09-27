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Тег:
Війна

Донеччина у вогні – 4 людини загинули, 11 поранених

Автор -
Журналіст
Донеччина у вогні – 4 людини загинули, 11 поранених

Донеччина потерпає від ворожих обстрілів. За добу загинули 4 людини, ще 11 – поранені. Поліція фіксує наслідки обстрілів.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.

Поліція зафіксувала 3 038 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Донеччина у вогні – 4 людини загинули, 11 поранених

Донеччина у вогні – 4 людини загинули, 11 поранених

photo 2024 09 27 11 50 42 (2)

photo 2024 09 27 11 50 43 (2)

Донеччина у вогні – 4 людини загинули, 11 поранених

Під ударом перебували 17 населених пунктів: міста Білицьке, Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Селидове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, селища Курахівка і Райгородок, села Богоявленка, Віролюбівка, Нове, Новоекономічне, Новоукраїнка, Озерне, Тарасівка.

Пошкоджено 129 цивільних об’єктів, з них 110 житлових будинків.

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