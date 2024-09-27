Донеччина потерпає від ворожих обстрілів. За добу загинули 4 людини, ще 11 – поранені. Поліція фіксує наслідки обстрілів.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.
Поліція зафіксувала 3 038 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.
Донеччина у вогні – 4 людини загинули, 11 поранених
Під ударом перебували 17 населених пунктів: міста Білицьке, Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Селидове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, селища Курахівка і Райгородок, села Богоявленка, Віролюбівка, Нове, Новоекономічне, Новоукраїнка, Озерне, Тарасівка.
Пошкоджено 129 цивільних об’єктів, з них 110 житлових будинків.
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