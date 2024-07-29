Для деяких областей України змінили графіки відключення світла 29 липня – коли почнуть діяти

Графіки відключення світла 29 липня для деяких областей України змінилися. Коли їх почнуть застосовувати.

У понеділок, 29 липня, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуться з 18:00 до 23:00.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “ДТЕК”.

Згідно з його інформацією, це актуально для Києва, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Донецької областей, де працюють оператори системи розподілу ДТЕК.

Аналогічну інформацію на цей час розмістили також, зокрема, “Полтаваобленерго”, “Волиньобленерго”, “Сумиобленерго”.

Згідно з їхніми повідомленнями, в години дії обмежень відключатиметься лише одна черга.

Для деяких областей України змінили графіки відключення світла 29 липня

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