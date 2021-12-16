Дитині на язик наклали кілька швів після дитсадка – інцидент у Полтаві

Дата публікації

У Полтаві 2-річний хлопчик потрапив в лікарню незабаром після того, як його забрали з дитячого садка. У дитини була виявлена рана язика. Йому довелося накласти кілька швів

Що саме сталося з малюком, поки невідомо. В садку тепер ведуть перевірку. Займається справою і місцева поліція. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Дитина повернувся з садочка з раною на мові

Ще в п’ятницю, 10 грудня, мешканка Полтави Олена Маилова забрала 2-річного сина Адема з садка №34 і відвезла додому. Вона приготувала обід і покликала дитину їсти. Але син, увійшовши в кухню, попросив маму, щоб вона поцілувала йому язичок, мовляв, там у нього болить.

Тоді Олена зазирнула в рота дитині і злякалася – на язиці була велика рана, немов його розрізали. У паніці жінка кинулася до лікарні.

“Вона зателефонувала виховательці і запитала, що трапилося з її дитиною, чому їй нічого про це не сказали і не відвели хлопчика до лікаря? Вихователька запевняла, що Адем весь день вів себе звичайно, ні на що не скаржився, не плакав, нормально їв. Маму потім ще й звинуватили у брехні: мовляв, це сталося вже тоді, коли вона забрала дитину з садка. Але як таке може бути? І години не пройшло після їх повернення додому”, – каже знайома сім’ї.

У лікарні мама з сином провели три дні. Адему наклали кілька швів на рану і в понеділок виписали. Наразі хлопчик перебуває вдома, в садок не ходить.

Завідуюча обіцяє покарати винних

Завідуюча дитячим садком Резнік Олена запевнила, що зараз триває перевірка. І якщо з’ясується, що НП сталася в садку і це приховали, то винні будуть серйозно покарані.

“Дві виховательки і помічник вихователя клянуться, що інцидент стався не в групі.13 грудня була створена комісія, куди увійшли у тому числі і батьки групи, щоб перевірка була прозорою і неупередженою. Я сама зацікавлена в тому, щоб з’ясувати правду. Я відповідаю за дітей, за їх здоров’я. Обіцяю, що винні будуть покарані”каже Резнік.

За словами завідуючої, зараз мама на контакт не йде, на дзвінки та повідомлення не відповідає. Їй відправили запит рекомендованим листом.

“Пробували говорити з її родичами, але вони вважають, що дитині дали якісь ліки, може бути, з’явилася алергія, потім накололи. Але як можуть дати ліки маленькій дитині? Це просто підсудна справа. Малюки в такому віці ще погано говорять, і якщо дитина ні на що не скаржилася, то як вихователь може зрозуміти, що у нього рана в роті? Тому поки у нас немає стовідсоткової впевненості в тому, що це сталося в садку, як і в тому, що це сталося вдома. Ми розбираємося”, – каже завідувачка.

Мама хлопчика вже звернулася із заявою до поліції. Вона хоче знати, що саме сталося з її дитиною.

“Мама написала заяву, також нам дали довідку з лікарні, де перебувала дитина. Лікарі припускають, що хлопчик міг прикусити язика. Але де і за яких обставин це сталося, ми зараз з’ясовуємо”, – сказав речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв.

Жорстоке вбивство 2-річного хлопчика в Харкові: чому матір це зробила

Тег:
To Top