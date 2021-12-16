У Полтаві 2-річний хлопчик потрапив в лікарню незабаром після того, як його забрали з дитячого садка. У дитини була виявлена рана язика. Йому довелося накласти кілька швів

Що саме сталося з малюком, поки невідомо. В садку тепер ведуть перевірку. Займається справою і місцева поліція. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Дитина повернувся з садочка з раною на мові

Ще в п’ятницю, 10 грудня, мешканка Полтави Олена Маилова забрала 2-річного сина Адема з садка №34 і відвезла додому. Вона приготувала обід і покликала дитину їсти. Але син, увійшовши в кухню, попросив маму, щоб вона поцілувала йому язичок, мовляв, там у нього болить.

Тоді Олена зазирнула в рота дитині і злякалася – на язиці була велика рана, немов його розрізали. У паніці жінка кинулася до лікарні.

“Вона зателефонувала виховательці і запитала, що трапилося з її дитиною, чому їй нічого про це не сказали і не відвели хлопчика до лікаря? Вихователька запевняла, що Адем весь день вів себе звичайно, ні на що не скаржився, не плакав, нормально їв. Маму потім ще й звинуватили у брехні: мовляв, це сталося вже тоді, коли вона забрала дитину з садка. Але як таке може бути? І години не пройшло після їх повернення додому”, – каже знайома сім’ї.

У лікарні мама з сином провели три дні. Адему наклали кілька швів на рану і в понеділок виписали. Наразі хлопчик перебуває вдома, в садок не ходить.

Завідуюча обіцяє покарати винних

Завідуюча дитячим садком Резнік Олена запевнила, що зараз триває перевірка. І якщо з’ясується, що НП сталася в садку і це приховали, то винні будуть серйозно покарані.

“Дві виховательки і помічник вихователя клянуться, що інцидент стався не в групі.13 грудня була створена комісія, куди увійшли у тому числі і батьки групи, щоб перевірка була прозорою і неупередженою. Я сама зацікавлена в тому, щоб з’ясувати правду. Я відповідаю за дітей, за їх здоров’я. Обіцяю, що винні будуть покарані” – каже Резнік.

За словами завідуючої, зараз мама на контакт не йде, на дзвінки та повідомлення не відповідає. Їй відправили запит рекомендованим листом.

“Пробували говорити з її родичами, але вони вважають, що дитині дали якісь ліки, може бути, з’явилася алергія, потім накололи. Але як можуть дати ліки маленькій дитині? Це просто підсудна справа. Малюки в такому віці ще погано говорять, і якщо дитина ні на що не скаржилася, то як вихователь може зрозуміти, що у нього рана в роті? Тому поки у нас немає стовідсоткової впевненості в тому, що це сталося в садку, як і в тому, що це сталося вдома. Ми розбираємося”, – каже завідувачка.

Мама хлопчика вже звернулася із заявою до поліції. Вона хоче знати, що саме сталося з її дитиною.

“Мама написала заяву, також нам дали довідку з лікарні, де перебувала дитина. Лікарі припускають, що хлопчик міг прикусити язика. Але де і за яких обставин це сталося, ми зараз з’ясовуємо”, – сказав речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв.

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