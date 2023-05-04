Деякі українці можуть отримати допомогу 40 000 гривень – як подати заявку

Українці мають чудову можливість отримати допомогу 40 000 гривень від Данської ради у справах біженців. Хто може отримати виплати і у який термін треба подати заявку

Виплати можуть отримати українці, які проживають на підконтрольній території України. Для цього необхідно лише подати заявку на сайті організації до 10 травня. Разом до заяви потрібно прикріпити детально описаний бізнес-план своєї ідеї.

Про це повідомляється на сторінці Данської ради у справах біженців у Facebook, інформує НСН.

Мешканці Іванкова та ближніх районів можуть отримати допомогу 40 000 гривень

На жаль, внаслідок окупації мешканці Іванкова та ближніх районів втратили можливість здійснювати сільськогосподарську діяльність, адже більшість інфраструктури та ферм було знищено.

Тому, Данська рада з прав біженців оголосила про запуск програми підтримки домогосподарств цього регіону. Буде розглянуто заявки як від внутрішньо переміщених осіб, які проживають в Іванківській громаді, так і громадян, які офіційно проживають і зареєстровані тут.

Треба мати на увазі, що сума допомоги

буде різною для всіх: до 40 тисяч отримають фіз.особи, а на більшу суму зможуть претендувати офіційно зареєстровані ФОП.

Пріоритет у виплатах матимуть громадяни, джерело доходу яких зруйнували або пошкодили (господарські приміщення, техніка, тощо). Якщо ж ви плануєте отримати кошти для створення нового бізнесу, то ви маєте надати конкретний бізнес-план з усіма статтями витрат.

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