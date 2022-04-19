Cкасовано плату за комунальні послуги в одному з міст України

У Чернігові, який майже цілий місяць перебував у блокаді російських окупантів, скасували плату за комунальні послуги: водопостачання, водовідведення, вивіз сміття та квартплату. На який термін впровадили пільгу

Плату за комуналку відмінили на два місяці – за березень та квітень 2022 року. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Також не виключено, що мешканцям Чернігова не доведеться платити два місяці за опалення чи платити за мінімальним тарифом. Міська влада веде відповідні переговори з підприємствами, що надають цю послугу.

Поки що плату за комуналку у Чернігові скасували за два місяці. Можливо, цю пільгу продовжать. Все залежатиме від ситуації на фронті.

Нагадаємо, російські окупанти під ударами бійців ЗСУ пішли з Чернігівської області наприкінці березня. Під час відступу вони мінували територію та будівлі. Через обстріл окупантів у Чернігові пошкоджено багато будинків та об’єктів цивільної інфраструктури. Загинули близько 400 людей.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко каже, що ситуація вже налагоджується, але перебувати у місті ще небезпечно для життя. Вибухотехніки проводять розмінування території.

В Україні деяким громадянам скасують плату за комунальні послуги