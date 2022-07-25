Чи загрожує окупація Миколаєву та Харкову розповів полковник ЗСУ

Заступник командира 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України полковник Вадим Чорний розповів чи загрожує окупація Миколаєву та Харкову

Російські окупанти наразі не мають сил, щоб взяти під контроль Миколаїв.

Про це в інтерв’ю головному редактору видання “Гордон” Олесі Бацман заявив заступник командира 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України полковник Вадим Чорний. Він додав, що Харківщину росіяни також не захоплять.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Gazeta.ua.

“Наразі Миколаїв їм не по зубах. Вони не змогли взяти його у лютому-березні, не змогли його захопити. Зараз вони його тим паче не захоплять, як і Харківщину”, – повідомив Чорний.

Полковник ЗСУ додав, що ворог з самого початку розпорошив свої сили, і у нього не залишилося ресурсів, щоб вести наступальні дії по всьому фронту.

Уночі 25 липня в Миколаєві пролунала серія вибухів.

Відомо про потрапляння в поля поза межами міста на території прилеглих сіл. Детальну інформацію уточнюють, повідомив у ранковому зведенні голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

24 липня після вечірніх ворожих обстрілів в одному з районів міста відбулася пожежа на відкритій території. О 20:35 зафіксували обстріли селища Засілля Первомайської громади, переважно били по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Росіяни використовують в обстрілах по Миколаєву нетипову зброю. Про що мова