Чому Росія наказала розмістити “Гради” на Запорізькій АЕС – ISW

Російська влада наказала розмістити “Гради” на Запорізькій АЕС, щоб послабити критику радикальних прихильників війни на тлі повідомлень про виведення військ з території станції

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає НСН

Аналітики ISW нагадали, що попередні опубліковані супутникові кадри підтверджують, що російські сили зберігають військову техніку, зокрема, боєприпаси, бронетранспортери, зенітні гармати та інше озброєння на території ЗАЕС.

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“Розгортання нового обладнання на ЗАЕС може бути спробою заспокоїти чутки російських націоналістично налаштованих військкорів про можливий вихід Росії із ЗАЕС, який Кремль двічі заперечував за останні 10 днів”, – вважають експерти.

Раніше глава МАГАТЕ заявляв, що зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС можуть встановити вже до кінця року.

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