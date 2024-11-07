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Тег:
Війна

Через ворожий обстріл Донеччини є загиблі і багато поранених – ОВА

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Через ворожий обстріл Донеччини є загиблі і багато поранених - ОВА

Окупанти здійснили обстріл Донеччини 7 листопада. Ворог поцілив по Миколаївці. Внаслідок атаки 2 людини загинуло, багато поранених.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

“Дві людини загинули і п’ятеро – були поранені внаслідок обстрілу Миколаївки на Донеччині”, – повідомив 7 листопада голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами очіьника ОВА, один зі снарядів влучив у п’ятиповерхівку, ще чотири будинки поряд отримали пошкодження різного ступеня. На місці працюють органи влади, поліція, рятувальники і вибухотехніки.

Він наголосив, що через російські обстріли і бойові дії залишатися на Донеччині небезпечно, і закликав цивільних людей евакуюватися.

Через ворожий обстріл Донеччини є загиблі і багато поранених – ОВА

Через ворожий обстріл Донеччини є загиблі і багато поранених - ОВА

photo 2024 11 07 18 04 45 (3)

photo 2024 11 07 18 04 45

За даними Донецької обласної прокуратури, внаслідок цієї атаки поранені щонайменше п’ятеро людей, за інформацією заступника начальника Миколаївської МВА Володимира Проскуніна що попередньо відомо, що пораненні восьмеро людей, з них п’ятеро у лікарні, а ще трьом надали допомогу на місці.

“П’ятеро людей у лікарні, у всіх мінно-вибухові травми. Внаслідок цього розпочалась пожежа, її загасили о 18:03. Було два влучання по місту. Рятувальна операція триває. Під завалами люди не перебували і не перебувають”, — уточнив Проскунін.

Як уточнив Володимир Проскунін, російські війська обстріляли місто Миколаївка на Донеччині двома УМПБ Д30СН.

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