Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

“Дві людини загинули і п’ятеро – були поранені внаслідок обстрілу Миколаївки на Донеччині”, – повідомив 7 листопада голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами очіьника ОВА, один зі снарядів влучив у п’ятиповерхівку, ще чотири будинки поряд отримали пошкодження різного ступеня. На місці працюють органи влади, поліція, рятувальники і вибухотехніки.

Він наголосив, що через російські обстріли і бойові дії залишатися на Донеччині небезпечно, і закликав цивільних людей евакуюватися.

Через ворожий обстріл Донеччини є загиблі і багато поранених – ОВА

За даними Донецької обласної прокуратури, внаслідок цієї атаки поранені щонайменше п’ятеро людей, за інформацією заступника начальника Миколаївської МВА Володимира Проскуніна що попередньо відомо, що пораненні восьмеро людей, з них п’ятеро у лікарні, а ще трьом надали допомогу на місці.

“П’ятеро людей у лікарні, у всіх мінно-вибухові травми. Внаслідок цього розпочалась пожежа, її загасили о 18:03. Було два влучання по місту. Рятувальна операція триває. Під завалами люди не перебували і не перебувають”, — уточнив Проскунін.

Як уточнив Володимир Проскунін, російські війська обстріляли місто Миколаївка на Донеччині двома УМПБ Д30СН.

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