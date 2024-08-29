Через обстріли на Донеччині вбито п’ятьох мешканців, зокрема дитину, ще шестеро людей зазнали поранень. поліція документує воєнні злочини рф.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.

Повідомляється, що за добу поліція зафіксувала 2 195 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

На Ізмайлівку окупанти скинули авіабомбу «КАБ» з модулем УМПК – загинули четверо людей, серед них – 17-річний хлопець.

Лісівку російські війська накрили з артилерії – вбили цивільну особу.

У Часовому Яру внаслідок удару дрону поранено двох мирних мешканців,

По одному пораненому в Костянтинівці та Щербинівці.

У Никонорівці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє цивільних осіб.

Через обстріли на Донеччині 5 людей загинуло, 6 зазнали поранень (фото)

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