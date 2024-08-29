Через обстріли на Донеччині вбито п’ятьох мешканців, зокрема дитину, ще шестеро людей зазнали поранень. поліція документує воєнні злочини рф.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.
Повідомляється, що за добу поліція зафіксувала 2 195 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.
На Ізмайлівку окупанти скинули авіабомбу «КАБ» з модулем УМПК – загинули четверо людей, серед них – 17-річний хлопець.
Лісівку російські війська накрили з артилерії – вбили цивільну особу.
У Часовому Яру внаслідок удару дрону поранено двох мирних мешканців,
По одному пораненому в Костянтинівці та Щербинівці.
У Никонорівці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє цивільних осіб.
Через обстріли на Донеччині 5 людей загинуло, 6 зазнали поранень (фото)
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