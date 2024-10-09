9 жовтня через обстріли Херсонщини є загиблий і поранені. Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 9 жовтня 2024 року російські військові для обстрілів населених пунктів Херсонської області використовують БпЛА, з яких скидають вибухівку, FPV-дрони, а також артилерію різного типу.

Станом на 17:00 відомо про одну загиблу людину та дев’ятьох поранених внаслідок російських атак.

Через обстріли Херсонщини 1 людина загинула, 9 дістали поранень

В Антонівці через скид вибухівки з дрона загинув 61-річний чоловік. За аналогічних обставин у Херсоні та селах Львове та Кіндійка одна жінка та п’ятеро чоловіків отримали травми різного ступеню, в подальшому потребували госпіталізації. Ще один – лікуватиметься амбулаторно.

Вночі, близько 02:00 артилерійською зброєю обстріляли Степанівку у Херсонському районі. Поцілили по території геріатричного центру, де поранень дістали дві медичні працівниці закладу.

Пошкоджень через обстріли зазнали багатоквартирний та приватні будинки, господарчі споруди, заклади системи охорони здоров’я та освіти, адмінбудівля, гаражі та автотранспорт.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Ще новини України: Росіяни розстріляли 16 українських військових, які здавались у полон – розпочато розслідування