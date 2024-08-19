Проце повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Повідомляється, що у Торецьку і Зарічному російська армія вбила чотирьох цивільних – розпочато розслідування.

Через обстріл Донецької області 19 серпня загинули 4 людини – у прокуратурі фіксують наслідки атаки

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). “19 серпня 2024 року окупанти завдали чергового удару по м. Торецьк. Попередньо, ворог використав проти мирного населення артилерію. Внаслідок важкого осколкового поранення у дворі домоволодіння загинула 71-річна пенсіонерка.

Крім того, під приціл армії рф потрапило селище Зарічне Лиманської ТГ. Боєприпас влучив по приватному сектору. На вулиці отримали травми, несумісні з життям, троє цивільних віком від 61 до 72 років – чоловік і подружня пара. Тип озброєння встановлюється”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Ще новини України: Початок битви за Торецьк є питанням найближчого часу – DeepState