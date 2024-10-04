Дві людини загинули, п’ятеро зазнали поранень через обстріл Донеччини за дообу. Поліція зафіксувала 2 057 ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на поліцію Донецької області.

Повідомляється, що ворог накрив вогнем 13 населених пунктів: міста Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Торецьк, села Калинове, Клебан Бик, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Стара Миколаївка, Степанівка, Рівне, Тихонівка, Трудове.

Пошкоджено 28 цивільних об’єктів, з них 15 житлових будинків.

Кремінну Балку окупанти атакували з артилерії – вбили цивільну особу.

Через обстріл Донеччини 2 людини загинули, 5 поранені – поліція фіксує наслідки ворожої атаки (фото)

У Старій Миколаївці внаслідок розриву артснаряду загинула людина, пошкоджено дві приватних оселі.

На Покровськ росіяни скинули 6 авіабомб – поранили 4 цивільних осіб, руйнувань зазнали багатоквартирний і три приватних будинки, магазин, адмінбудівля, критична інфраструктура.

Один поранений – у Торецьку.

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