Підрозділи української армії вибили росіян із заводу у Вовчанську, на Харківщині, де вони були заблоковані декілька місяців.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передають “Новини України – НСН”.

Такі висновки аналітиків ґрунтуються на геолокаційних кадрах, де російські військові завдають ударів по українських позиціях на Вовчанському агрегатному заводі. Саме це, на їхню думку, свідчить про відновлення позицій всередині підприємства.

Були заблоковані декілька місяців – ЗСУ вибили росіян із заводу у Вовчанську

Водночас ISW зазначає, що 15 і 16 вересня окупанти наступали поблизу Вовчанська, а українські війська нібито без успіху контратакували у місті та поблизу Липців і Глибокого.

Речник угруповання військ «Харків» заявив, що військові РФ продовжують наступати на Вовчанськ, але темпи їхньої активності на інших ділянках напрямку дещо знизилися. Вони не ведуть наступальних дій біля Липців, Глибокого, Лук’янців чи Стариці, але все ще присутні в цих районах і проводять внутрішні ротації.

Як повідомлялося раніше, в ОТУ «Харків» розповідали, що у Вовчанську Сили оборони вже кілька місяців тримають заблокованими російські війська на місцевому агрегатному заводі.

За даними речника оперативно-тактичного угруповання, спочатку там перебували близько 40 військових, однак точної кількості наразі заблокованих російських військових він тоді не назвав «з певних міркувань».

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