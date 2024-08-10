Окупаційні війська РФ готуються до штурмових дій у Вовчанську на півночі Харківської області. Зокрема, військові РФ перегрупували штурмові загони.

Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання “Харків”, передають “Новини України – НСН”.

Зазначається, що на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Окупанти продовжують атакувати позиції Збройних сил України.

Бої у Вовчанську – окупанти готуються до штурмових дій на півночі Харківщини

“У Вовчанську ворог в межах підготовки до проведення штурмових дій здійснив перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку, а також проводить внутрішню ротацію особового складу в підрозділах 138-ї окремої мотострілецької бригади”, – йдеться у повідомленні.

На напрямку Козача Лопань – Золочів окупанти посилили повітряну розвідку дронами, шукаючи підрозділи ЗСУ. Зокрема, в районі Вовчанська протягом минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення.

Раніше повідомлялося, що росіяни перекинули до району Вовчанська новий підрозділ з Луганщини. Зараз ворог намагається розширити зону контролю у Вовчанську і просуватися флангами.

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