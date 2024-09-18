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Війна

Атака по Кропивницькому 18 вересня – є загиблий та постраждалий, виникла пожежа

Автор -
Журналіст
Атака по Кропивницькому 18 вересня – є загиблий та постраждалий, виникла пожежа

Ворогом була здійснена атака по Кропивницькому 18 вересня. Внаслідок удару ворожих дронів загинула одна людина, ще одна травмована.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України..

Повідомляється, що у житловому секторі міста виникла пожежа: горів гараж та будинок на території приватного домоволодіння. Незначних пошкоджень зазнали 19 сусідніх приватних житлових будинків.

На місці загоряння рятувальники виявили тіло 41-річного чоловіка та травмовану 66-річну жінку.

Вогнеборці ліквідували пожежу.

Атака по Кропивницькому 18 вересня – є загиблий та постраждалий, виникла пожежа

Атака по Кропивницькому 18 вересня – є загиблий та постраждалий, виникла пожежа

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На місці події працюють психологи та сапери. Усього на ліквідацію наслідків атаки залучені 36 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки.

Як відомо, вночі 18 вересня російські війська атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 52 ударними дронами Shahed 131/136. Сили ППО збили 46 ворожих безпілотників..

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