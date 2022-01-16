14-річного підлітка били і катували однолітки: інцидент у Запорізькій області

Інцидент стався у Запорізькій області, смт Кушугум. Про це повідомили у відділі обласної комунікації Національної поліції.

Напередодні правоохоронцям надійшло повідомлення від матері 14-річного підлітка, про те, що з її сина знущалися однолітки. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Newsroom.

Правоохоронці заздалегідь встановили, що ввечері 15 січня кілька хлопців від 12 до 15 років запросили свого колишнього однокласника у гості. Там вони побили хлопця, всіляко принижуючи його та знущаючись.

Оскільки підлітка вже кілька годин не було вдома, а його мобільний телефон було відключено, родичі почали шукати дитину. Близько 18:00 мати дізналася про адресу будинку, де бачили її сина.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (“катування”) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Правоохоронці встановили особи всіх порушників. Їх доставили до відділення поліції, де опитали у присутності батьків. Наразі правоохоронці з’ясовують причини та обставини знущань над дитиною.

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