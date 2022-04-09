14-річний хлопець у Бучі щодня шукав харчі для родини під обстрілами рашистів (відео)

14-річний українець Сашко Гуцал із Бучі щодня шукав у місті харчі та воду під обстрілами окупантів. Історію хлопчика розповіли журналісти

Під час окупації сім’я українця перебувала у підвалі. Його батько тримав оборону та постійно укріплював сховище, а мама допомагала молодшим дітям. Сюди вони переїхали ще з трьома десятками місцевих у перший день вторгнення рф. Про це повідомляє «Дивогляд» ” із посиланням ТСН, передає це NNS

“Свої блокпости ставив з тачок, з метала, з решіток, щоб те падло до нас не дісталось”, – розповів Гуцал-старший.

Замість того, щоб боятися та скаржитися на життя, Сашко взяв відповідальність і почав рятувати своїх рідних від голодної смерті. Наприклад, він шукав харчі у магазинах, які грабували рашисти.

“Хліб вибирав, там було печиво таке, що на основі хліба і сир”, – згадує 14-річний.

Хлопчик вимушено пробирався під обстрілами повз засідки ворога. Йому було страшно, але він не мав вибору, бо молодші брати та сестричка хотіли їсти.

“Боявся, хто знає, що у них в голові. Вони ж приходять з автоматами. Думають, що вони дуже “грізні”, – додав він.

Із часом у підвалі запанував морок, а також закінчилися запаси води. Армія рф розбомбила комунікації, але, на щастя, Сашко знайшов колодязь.

Родина хлопчика не могли покинути Бучу, бо не мала, куди їхати, а також боялася, що розстріляють. Одного разу до їхнього підвалу навіть почали ломитися окупанти. Їх не зупинило те, що у підвалі були діти, серед яких 5-річний Єгор, який досі шокований.

“Вони вирвали ті двері, пробували ці вибити – не вийшло. Залишили гранату – бахнули, прорвалися, і пішли коридором”, – розповіли українці.

Квартира Гуцалів уціліла, але там відсутня вода та світло, а тому вони поки не переїжджають. Вони отримують їжу від волонтерів, а воду досі носить Сашко. Дивовижно, але 14-річний не вважає себе героєм. Замість цього він мріє про завершення війни, повернення друзів і великий приватний будинок у майбутньому.

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