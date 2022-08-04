13 областей України, у які евакуюватимуть жителів Донецької області (відео)

В Україні запроваджена обов’язкова і тотальна евакуація жителів Донецької області. Їх евакуюватимуть до безпечних районів 13 областей України

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабміну. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті НВ.

Згідно з документом, людей перевозитимуть до Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області у зв’язку з постійними обстрілами та неможливістю забезпечити опалювальний сезон у регіоні.

Відмовитись від евакуації можна. Для цього жителям Донбасу потрібно буде підтвердити своїм підписом, що вони розуміють та усвідомлюють усі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.

29 липня Кабінет міністрів створив координаційний штаб, який займатиметься евакуацією з Донецької області.

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