Їхали за довідкою для вступу до ВНЗ – у Харкові росіяни сьогодні вбили батька і сина

У Харкові росіяни сьогодні вбили батька і сина. Вони згоріли у автомобілі внаслідок прямого влучання ворожого снаряду. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Newsroom.

Сьогодні російські війська обстріляли відразу три райони Харкова – Київський, Салтівський і Основ’янський. Постраждав ТЦ, а також будинки, приміщення та цивільні автомобілі. На місцях обстрілу вилучені фрагменти снарядів РСЗВ «Ураган». Про це повідомив начальник слідчого управління поліції регіону Сергій Болвинов.

За останніми даними, отримала поранення 31 особа, серед них двоє дітей віком 4 та 16 років. Загинуло шестеро цивільних, серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їх тіла понівечено.

«Двоє загиблих – батько і 17-річний син, які перебували в автомобілі під час обстрілу. Пряме попадання. Вони їхали за довідкою для хлопця, для вступу до ВНЗ. Від автомобіля і людей майже нічого не залишилося», – розповів Сергій Болвинов.

Серед поранених є співробітник слідства, який потрапив під обстріл, коли їхав в експертно-криміналістичний центр.

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