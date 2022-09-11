ЗСУ продовжують успішний контрнаступ на Харківщині, здивувавши не тільки Україну а і весь світ. За останні декілька днів було звільнено більше території, ніж росіянам вдалося захопити з квітня. За словами президента Зеленського, станом на вечір 10 вересня було визволено 30 населених пунктів. А якщо враховувати інформацію, яка постійно надходить від військових, їх значно більше. Крім того, вже з’явилися заяви від міноборони росії, про те, що окупанти виводять війська з Харківської області. Які населені пункти звільнено на Харківщині і що відбувається на деокупованих територіях, NNS розповість у цьому матеріалі.

Які населені пункти звільнено на Харківщині

Список населених пунктів на Харківщині, про звільнення яких є офіційне підтвердження, склали журналісти РБК-Україна.

Балаклія

8 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що місто Балаклія Харківської області звільнили від окупантів. Глава держави опублікував відео, на якому боєць ЗСУ підтверджує звільнення міста від російських окупантів.

Купянськ

Про деокупацію Купянська офіційно стало відомо 10 вересня. Відповідну інофрмацію оприлюднила радниця голови Харківської облради Наталія Попова, про звільнення міста написав і депутат в Дергачівської міської ради Олексій Степаненко. Згодом спецпризначенці СБУ зайшли до Купянська та показали перші фотографії з міста.

Волохів Яр

9 вересня бійці Нацгвардії повідомили, що звільнили від окупантів Волохів Яр у Харківській області та підняли український прапор у населеному пункті.

Шевченкове

Українські бійці підтвердили деокупацію селища міського типу Шевченкове. У його звільненні від російських окупантів брала участь 112 Бригада територіальної оборони міста Києва, яка і підтвердила це на сторінці в Facebook.

Артемівка

Військові 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили село Артемівка, про це стало відомо 10 вересня з традиційного відеозверенення глави держави Володимира Зеленського.

Василенкове

В той же час Зеленський повідомив і про звільнення села Василенкове, які теж деокупували бійці 113-ї окремої бригади територіальної оборони.

Чкаловськ

Президент Володимир Зеленський повідомив сьогодні, що ЗСУ звільнили й Чкаловськ у Харківській області. 14-а окрема механізована бригада імені князя Романа Великого встановила український прапор населеному пункті.

Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка

Ці населені пункти в одному рядку, оскільки їх звільнення сьогодні офіційно підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та зазначив, що українські бійці з початку вересня звільнили вже 3000 кв км територій і знаходяться вже у 50 кілометрах від кордону з Росією.

Але не Харківщиною єдиною. Відомо, що ЗСУ проводять контрнаступ також і в Донецькій області.

Тут вже звільнено село Озерне на Слов’янському напрямку. Про це ще 8 вересня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Президент Володимир Зеленський подякував за це бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади територіальної оборони.

Один за одним з’являються українські прапори у населених пунктах на Луганщині. Поки що – це робота місцевих патріотів. Але голова Луганської ОВА Сергій Гайдай промовисто натякає на гарні новини з Луганщини, які мають бути вже скоро.

Також продовжується український контрнаступ на Херсонщині. Тут теж є звільнені населені пункти, але їх назви поки що тримають в секреті.

Що відбувається у звільнених населених пунктах Харківщини

Балаклія

Першим звільеним містом на Харківщині стала Балаклія. На жаль, російські окупанти залишили тут після себе багато руйнацій. Однак місцева влада вже працює над тим, щоб відновити місто. Про це в ефірі національного телемарафону заявила секретарка Балакліївської міської ради Оксана Бондар.

Зараз у місті працюють гуманітарні штаби. Через ворожі обстріли у Балаклії нема світла і води, частково зруйнований газопровід. За словами секретарки, є надія, що котельні вдасться відновити, щоб у будинках місцевих мешканців було тепло. У місті вже з’явився мобільний зв’язок від “Київстару”.

Зараз робимо все, щоб відновити інфраструктуру. Учора в місто приїжджав голова ОВА Олег Синєгубов і сказав, що все буде добре. Балаклія – це перлина Слобожанщини, дуже гарне місто, яке опинилося в такій ситуації,

– зазначила Бондар.

Наразі українські військові привозять у Балаклію продукти та ліки. Чиновниця вважає, що незабаром мешканцям, які виїхали з міста, можна буде повернутися. Вона переконана, що все знищене вдасться відновити.

“Росіяни понесуть відповідальність, друзями ми їх більше ніколи не назвемо”, – наголосила секретарка міськради.

Звірства росіян

На жаль, на звільнених територіях бійці ЗСУ виявляють не тільки руйнації, але і наслідки звірств росіян по відношенню до місцевих мешканців.

Так, у селище Гракове, звільненому кілька днів тому, місцеві жителі розповіли про жорстокі репресії з боку російських військових.

Про це повідомило Deutsche Welle у Twitter.

Місцевий житель Сергій Луцай розповів, що одного разу до нього зайшли військові, які погрожуючи зброєю наказали пройти за ними. За його словами, це були проросійські бойовики, але він не знає точно з так званих “ЛНР” або “ДНР”.

“Прийшли сюди — тут дві людини. Вже мертві. Двоє молодих чоловіків”, — сказав мешканець селища.

Нині правоохоронці проводять ексгумацію тіл вбитих. Начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов розповів, що на тілах чоловіків виявлено сліди тортур. У них на тілі є вогнепальні поранення та були відрізані вуха. У селищі є ще два місця поховання мешканців, які оглянуть пізніше.

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