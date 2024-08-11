Як на Сумщині прощалися із братами, вбитими російською бомбою (фото, відео)

Раніше ми повідомляли, що страшна трагедія сталася на Сумщині . Тут батьки втратили одразу двох синів внаслідок російського авіаудару. Молодшому з братів було 6 років.

Як на Сумщині прощалися із братами, вбитими російською бомбою, розповіло Суспільне.Суми, передають «Новини України – НСН».

З шестирічним Дмитриком та його 23-річним братом Богданом прощалися у Підліснівці. Хлопці загинули внаслідок удару військовими РФ керованою авіабомбою по селу Могриця 8 серпня.

Шкода хлопців, я працювала 2 останніх роки в магазині. Всі поруч, сім’ю ми знаємо дуже добре, а Дімчик інколи заходив, відразу посмішка… це дуже тяжко, — сказала Вікторія Остапенко, знайома родини

Коли Богданчик був маленьким, він деякий час мешкав у Підліснівці, тут і ходив до нашого дитячого садочку. Це була дуже розумна і світла маленька дитина. Він завжди приїжджав на літо до бабусі. Ця звістка просто вбила нас усіх. Світла пам’ять Богданчику і маленькому красунчику Дімі, — розповіла директорка Підліснівського дитсадка Катерина Мороз.

У день загибелі близько 11-ї години брати вийшли на прогулянку поблизу школи. Саме в цей час пролунав вибух, розповідає середній брат загиблих Влад:

Я був дома, потім почув вибух. Вийшов подивитися і побачив, що горить школа і відразу поїхав туди. Ну, а там нема таких слів, щоб розповісти…, — ділиться Влад

Батько загиблих хлопців Віталій Шаповал розповів, що близько 40 років мешкає у Могриці. Там з двома синами працював у місцевому лісництві.

По околицях стріляли, а це не знаю, як воно прилетіло, мабуть, стали бити по великих об’єктах, а діти гуляли там. Мати саме там поблизу працює, — сказав Віталій Шаповал

Із Могриці евакуювали загиблих братів волонтери обласної організації Червоного Хреста. Поховали Богдана та Дмитрика на кладовищі у селі Підліснівка Сумського району, де мешкає їхня бабуся.

Як на Сумщині прощалися із братами, вбитими російською бомбою: відео

Як на Сумщині прощалися із братами, вбитими російською бомбою

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