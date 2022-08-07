Голова людини на палиці: нові фото і відео свідчать про звірства росіян над українськими полоненими

Голова людини на палиці. Це моторошне фото оприлюднив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай. А журналісти The Guardian повідомили подробиці. Нові фото і відео, отримані редакцією, свідчать про жахливі звірства росіян над українськими військовополоненими – стверджують вони, передає NNS, посилаючись на «Фокус».

На оприлюдненому фото можна розгледіти голову людини на палиці, а поруч відрізані кисті рук на паркані. Знімок зроблено в окупованій Попасній Луганської області. І все це – чергове свідчення варварської поведінки російських військових.

Видання The Guardian пише, що на відео, яке є у розпорядженні редакції, та на фотографії, голова українського військовополоненого, яка насаджена на палицю, устромлену біля одного з будинків в окупованому місті Попасна на Донбасі. Дві кисті рук, які, ймовірно, належать убитому, одягнені на металеві шипи на паркані поруч.

Видання не опублікувало ні фото, ні відео через “сильну жорстокість” зображення. Щодо фотографії, то The Guardian посилається на публікацію голови Луганської ОВА Сергія Гадая у Facebook.

Гайдай у коментарі до фотографії (авторкою вказана Олена Суміна) написав, що російські військові справді поводяться, як орки, і “в них немає нічого людського”.

“Вони справді орки. 21 століття, окупована Попасна, людський череп на паркані. У росіянах немає нічого людського, ми воюємо з нелюдами”, — написав Гайдай.

The Guardian пише, що не може підтвердити справжність фотографії, але геолокація вказує на те, що знімок зробили наприкінці липня саме в Попасній. На стіні будинку, біля якого видно череп на палиці та руки на паркані, можна побачити адресу: вулиця Нагірна, 21.

Що стосується відео, про яке згадує британське видання, то на ньому видно обезголовлене та безруке тіло чоловіка, одягненого у військову форму. Ймовірно, це його голова насаджена на палицю, а кисті рук закріплені на паркані поряд.

Нагадаємо, ЗСУ відступили з Попасної на початку травня. Тоді лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що саме його війська захопили місто. Видання пише, що нова фотографія з убитим українським військовим — це черговий доказ звірств, які здійснили російські солдати під час війни в Україні.