Херсонські партизани піймали двох орків і пообіцяли окупантам «українську ніч» вже скоро – відео

Херсонські партизани піймали двох орків – відео з полоненими росіянами виклали у мережі, передає NNS.

Рух активного спротиву на окупованих територіях не сидить без діла, а готується масово знищувати окупантів.

На відео один із херсонських партизанів показує двох полонених загарбників і звертається до інших рашистів. Він розповів, що руху опору відомі, як мінімум, три адреси, де масово проживають окупанти у Херсоні, назвавши ці адреси. То ж їм слід починати боятися. Також херсонський партизан запевнив, що ЗСУ вже близько і вже зовсім скоро для загарбників розпочнеться «українська ніч».