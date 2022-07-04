Херсонщина у вогні: внаслідок обстрілів горять поля з пшеницею і ліси – яка загальна ситуація в регіоні

Херсонщина у вогні. Внаслідок обстрілів на півночі області горять поля з пшеницею і ліси. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь», передає NNS.

За повідомленням жителів області, через щоденні бойові дії виникає багато пожеж у лісах та на полях із пшеницею. Важко провести жнива, адже постійно йдуть бої, – йдеть в офіційному повідомленні.

Щодо ситуації на фронті на Херсонщині, то вона динамічна і напружена. Але під контролем сил оборони.

Противник продовжує наносити авіаційні та ракетні удари, вести артилерійські обстріли, але не має успіху, облаштовує відступні позиції.

Намагаючись повернути собі втрачені позиції напередодні, протягом ночі, на Херсонщині, в напрямку Іванівки та Потемкіного, противник застосовував артилерійсько-мінометне озброєння. Успіху не мав.

Вибухи і обстріли лунали у Бериславському та Каховському районах. Окупанти використовують всі можливі види зброї, тому щоразу знищується все більше будинків, соціальної інфраструктури.

За минулу добу на півдні підтверджені втрати противника складають 4️7 рашистів, 2 самохідні артустановки, гаубиця «Мста-Б», радіолокаційна станція та станція радіоелектронної розвідки, а також 3 одиниці броньованої техніки.

У Херсоні опір не вщухає, а навпаки посилюється. На вулицях з’являється все більше патріотичних написів, зображень прапору України та закликів до перемоги.

Тим часом, є інформація, що в окуповані населені пункти області входять нові колони російської техніки, побільшало окупаційних військових і в самому Херсоні. Збільшилась кількість блок-постів, перевіряють всіх: від автомобілістів до простих перехожих. Про це повідомив радник Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За його словами, триває тиск на освітян та медиків, їх залякують, щоб схилити до співпраці.

Окупанти захопили гуртожитки ХДУ. Ймовірно там житимуть військові зі своїми родинами.

Це не вкладається в голові, що вони можуть заселитися в чужі домівки й жити як ні в чому не бувало. З сім’ями, з дітьми, на чужому горі, – пише Хлань.

Область все ще без зв’язку, що поглиблює кризу з гривнею — ні заплатити безготівково, ні зняти гроші. Пенсіонери вимушені йти за допомогою до окупантів, бо запаси закінчились, а взяти кошти ніде.