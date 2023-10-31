Окупанти гатили по Запорізькій області з усіх видів зброї – 148 ударів за добу

Окупанти гатили по Запорізькій області з усіх видів зброї минулої доби. Здійснили 148 ударів по 27 населених пунктах. Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передає НСН.

119 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Левадного, Червоного, Новоданилівки, Успенівки, Полтавки, Гуляйпільського, Степового, П’ятихаток, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог здійснив також ракетний удар по Запоріжжю, 22 БПЛА-атаки по Новодарівці, Чарівному, Левадному, Малій Токмачці, Полтавці, Затишшю, Кам’янському, Малим Щербакам й Лук’янівському, 5 РСЗВ-обстрілів Магдалинівки, Оріхова, Роботиного та Малинівки, а також використав авіаційний снаряд по Новодарівці.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі, на щастя, не постраждали.

Ще новини України: Через ворожий обстріл передмістя Запоріжжя загинула жінка