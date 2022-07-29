Надходять гарні новини з Херсонщини. Тут ЗСУ знищили важливий залізничний вузол, а також завдали 7 авіаударів по скупченням ворога і складах, передає NNS.

Сьогодні вночі ЗСУ знищили важливий залізничний вузол та склад БК у Брилівці Херсонської області. Про це повідомили народний депутат Олексій Гончаренко і радник начальника Херсонської ОВА Сергій Хлань.

ЗСУ вночі знищили важливий залізничний вузол та склад БК у Брилівці. Це десь посередині між Херсоном та Армянськом. Був одним з ключових вузлів провозу БК та військової техніки до Херсону, – написав Гончаренко на своїй офіційній сторінці в Telegram.

Сергій Хлань поділився подробицями успішної операції:

Ранок добрий. В області знищено один із важливих логістичних вузлів окупанта — залізничний вокзал у Брилівці. Росіяни якраз притягнули туди техніку і боєкомплекти — все згоріло. Дещо навіть не встигли розвантажити. Люди повідомляють про гучні вибухи та детонацію. Ймовірно є потрапляння й у нафтобазу. Багато орків залишилось без рук і ніг, – написав він.

В ОК «Південь» повідомляють про 7 авіаударів, завданих ЗСУ по опорних пунктах і складах ворога минулої доби.

Зазначається, що обстановка в даній операційній зоні складна, але її розвиток під контролем сил оборони.

Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятих рубежах оборони. Скований нашими діями не має можливості для створення нових ударних угруповань. Триває контрбатарейна боротьба.

Нашою авіацією нанесено 7️ ударів по ворогу, із них по опорних пунктах – 4️ по зосередженню ворожої сили та техніки – 3️.

Виконуючи вогневі завдання, наші ракетно-артилерійські підрозділи відмінусували у ворога 36 рашистів, 3️ танки, 3️ гаубиці «Мста-Б», радіолокаційну станцію «Зоопарк-1», 4️ одиниці броньованої та 7️ автомобільної техніки. Також в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищено 4️ склади боєприпасів.

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