Ґвалтували та знімали на відео: у Києві хлопці «полювали» на дівчат

У Києві хлопці «полювали» на дівчат. А потім споювали їх, ґвалтували та знімали на відео. 1 лютого до молодиків з обшуками прийшла поліція, передає НСН.

Про злочинну діяльність 5-7 чоловіків двадцятирічного віку у соціальній мережі «Фейсбук» розповіла громадська діячка і режисерка Ярослава Кравченко.

У Києві хлопці «полювали» на дівчат: фото

«Підписниця скинула акаунт чуваків, які влаштовують вечірки, звуть дівчат, накачують алкоголем і Ксанаксом, потім знімають їх непритомними, голими. Є відео сцен ґвалтування руками і викладають це в Instagram та в закриті групи Telegram», написала вона.

До Києва хлопці переїхали з Івано-Франківська. Свою забаву вони називають «Покажемо вам, які кругом шлюхи».

«Маю повне ПІБ, реєстрацію машини – головного з них – Андрія Ярини. Хлопці заробили свої гроші на схемі з бінансом, відомою як “Крутити Бінанс”, зараз займаються рефаундом. Це схема, де вони замовляють дорогий товар на Амазоні й просто не оплачують його, цим самим порушують закон і заробляють великі суми грошей», додала громадська активістка.

Згодом допис Ярослави Кравченко був видалений адміністрацією соціальної мережі «Фейсбук».

Але він набув великого резонансу. І 1 лютого до злочинної групи хлопців з обшуками завітали співробітники поліції. Оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів інциденту.

«На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їх перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави», розповіли у поліції Києва.

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