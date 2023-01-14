Павло Товт фермер з Бахмута тримав молочну міні-ферму, він під обстрілами розвозив молоко землякам. Через війну він втратив усе своє господарство. До Дніпра, де знайшов притулок, чоловік привіз лише двох котів – Філю і Фелічиту.

Павло став героєм одного із сюжетів Суспільне. Донбас, передає НСН. Це відео важко дивитися без сліз. Двоє котів – ось і все, що залишилося від його господарства. І справа не тільки у матеріальних втратах. Адже своїх тварин чоловік любив як дітей.

У його стаді було п’ять корівок, бичок і троє телят. Худобу Павло часто випасав під звуки вибухів.

Це бубочка Роза, а це Пенсія. Он Майка десь там шкутильгає в чагарниках… – Про своїх корівок Павло розповідав з неприхованою ніжністю.

До вересня чоловік залишався у Забахмутці, під обстрілами розвозив сусідам молоко.

Каже, що його корови двічі рятували йому життя. Одного разу під час обіднього доїння почув гучні вибухи. Повернувся додому і побачив, що прилетіло на подвір’я. Вбило курей, понівечило майно.

Коли у Забахмутці стало зовсім небезпечно, наблизилася лінія фронту, вирішив вивести стадо до іншого села. П’ять годин пішки вів своє стадо сусідньої Богданівки. Казав, що у нього виховані корівки, адже вони 12 кілометрів слухняно йшли за ним.

Я без них не можу жить. Це така віддушина, яка дозволяє забути про все, – говорив Павло

Проте, на жаль, на новому місці для корівок не знайшлося належних умов утримання. І чоловікові довелося їх здати.

Мені соромно перед своїми коровами. Я плакав, – каже Павло

Зараз чоловік живе у Дніпрі, працює у садовому центрі та мріє повернутися до Бахмута і відновити фермерську справу.

Фермер з Бахмута втратив усе і знайшов притулок у Дніпрі: відео

Пашуню, плачу разом із тобою, добра та милосердна людино, бо знаю твоє щире ніжне ставлення до своїх корівок , як ти порався біля них, як вони віддячували тобі і всім нам своїм найсмачнішим молочком! Пишаюся разом із мамою твоєю невичерпною мужністю і такою безмежною неосяжною добротою… хай усе у тебе вийде! Обіймаю, – написала знайома Павла у коментарях до цього відео.

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