Екс-співробітниця міліція наводила вогонь по оборонцях Донеччини і чекала на окупацію Краматорська

Екс-співробітниця міліції наводила вогонь по оборонцях Донеччини і чекала на окупацію Краматорська. ЇЇ викрили і затримали.

Паро це повідомляє СБУ, передають «Новини України – НСН».

Наводила вогонь по оборонцях Донеччини і чекала на окупацію Краматорська: подробиці

Служба безпеки затримала ще одну агентку рф у Донецькій області. Зловмисниця передавала рашистам локації Сил оборони та чекала на окупацію Краматорська.

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася місцева пенсіонерка, колишня співробітниця розформованої міліції. Вона працювала на ворога через «зв’язкового», свого давнього знайомого, який також був ексміліціонером.

У 2014 він приєднався до терористів «днр», а після початку повномасштабної війни став комбатом однієї із розвідувально-штурмових бригад збройних сил рф.

За інструкцією росіян агентка зливала «зв’язковому» локації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ на Краматорському напрямку.

Насамперед ворога цікавили координати реактивної артилерії ЗСУ, а також маршрути руху автоцистерн з паливом, які постачалися на передову.

Для збирання розвідданих зловмисниця об’їжджала місцевість на своєму авто та приховано фіксувала військові об’єкти.

Контррозвідники Служби безпеки завчасно викрили зрадницю, встановили її місцезнаходження і затримали.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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