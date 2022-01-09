Екс-співробітниця «Приватбанку» викрала 18,5 тис грн з картки клієнтки

Екс-співробітниця «Приватбанку» викрала із картки клієнтки 18,5 тисяч гривень, повідомляє NNS, посилаючись на прокуратуру у Миколаївській області.

Екс-працівниці «Приватбанку» вже повідомлено про підозру.

За процесуального керівництва прокурорів Первомайської окружної прокуратури колишній заступниці директора одного із відділень АТ КБ «ПриватБанк» повідомлено про підозру за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.2 та ч.3 ст. 191 КК України).

Встановлено, що будучи службовою особою банківської установи та маючи доступ до кредитних карток клієнтів банку, а також право доступу та зміни електронної інформації по кредитним карткам клієнтів, заволоділа коштами клієнтки банку в сумі 18,5 тис грн.

Розслідування триває.

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