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Ворог обстріляв два міста на Нікопольщині: вбив чоловіка, а серед поранених дитина (фото)

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Журналіст
Ворог обстріляв два міста на Нікопольщині: вбив чоловіка, а серед поранених дитина (фото)

Ворог обстріляв два міста на Нікопольщині 18 вересня. Є загиблий і поранені, серед поранених дитина.

Про це “Новни України – НСН” повідомляють з посиланням на ДніпроОВА і  прокуратуру.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ворог обстріляв два міста на Нікопольщині

на Нікопольщині

За даними слідства, вдень 18 вересня 2024 року військові рф атакували БпЛА м. Нікополь та обстріляли з артилерії м. Марганець.

Внаслідок обстрілу по райцентру загинув 42-річний чоловік, численні осколкові поранення отримала 36-річна жінка. Як повідомляють у ДніпроОВА, люди отримали важкі поранення внаслідок удару дроном-камікадзе і були госпіталізовані. На жаль, чоловіка врятувати не вдалося. За життя жінки медики зараз борються.

У Марганці постраждали жінки 43 і 69 років та 9-річний хлопчик. Тут ворог вдарив артилерією по житловому кварталу. Дитина госпіталізована, жінки будуть лікуватися амбулаторно.

Пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, магазини, автівки.

Ворог обстріляв два міста на Нікопольщині

на Нікопольщині

Ворог обстріляв два міста на Нікопольщині

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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