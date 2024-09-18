Ворог обстріляв два міста на Нікопольщині: вбив чоловіка, а серед поранених дитина (фото)

Ворог обстріляв два міста на Нікопольщині 18 вересня. Є загиблий і поранені, серед поранених дитина.

Про це “Новни України – НСН” повідомляють з посиланням на ДніпроОВА і прокуратуру.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ворог обстріляв два міста на Нікопольщині

За даними слідства, вдень 18 вересня 2024 року військові рф атакували БпЛА м. Нікополь та обстріляли з артилерії м. Марганець.

Внаслідок обстрілу по райцентру загинув 42-річний чоловік, численні осколкові поранення отримала 36-річна жінка. Як повідомляють у ДніпроОВА, люди отримали важкі поранення внаслідок удару дроном-камікадзе і були госпіталізовані. На жаль, чоловіка врятувати не вдалося. За життя жінки медики зараз борються.

У Марганці постраждали жінки 43 і 69 років та 9-річний хлопчик. Тут ворог вдарив артилерією по житловому кварталу. Дитина госпіталізована, жінки будуть лікуватися амбулаторно.

Пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, магазини, автівки.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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