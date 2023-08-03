Тривога лунала 3 години: що відомо про атаку дронами на Київ 3 серпня вночі

Ворог здійснив чергову атаку дронами на Київ 3 серпня вночі, передає НСН. На щастя, попередньо минулося без жертв і руйнувань. Про це повідомляють у КМВА.

В ніч на четвер, 3 серпня, сили протиповітряної оборони (ППО) збили на підльоті до Києва “майже півтора десятка” дронів типу “Shahed”, повідомив у Телеграмі очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, остання повітряна тривога в столиці тривала рівно 3 години.

«Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів «Shahed» по Києву. І знов, як вчора – атака масована. Ця тривога у Києві стала 820-ою для столиці з початку повномасштабного вторгнення. За інформацією на цю хвилину – в столиці обійшлося без жертв та руйнувань”, – зауважив Попко

Мер Києва Віталій Кличко наразі також не повідомляв про жертви або руйнування внаслідок нападу.

За даними Повітряних сил України, цієї ночі наша ППО знищила 22 ворожих дрони – 15 ударних і 7 розвідувальних.

Уночі 3 серпня 2023 року противник атакував з північного напрямку (Брянська обл.) ударними БпЛА «Shahed-136/131».

Усього зафіксовано пуски 15 «шахедів».

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено.

Нагадаємо, напередодні вночі війська РФ також запустили по Україні “шахеди”, тоді, за даними українських військових, на Київщині й Одещині було знищено 23 БпЛА.

За словами Попка, під час повітряної атаки напередодні групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків, ППО збила понад 10 “шахедів”, їхні уламки пошкодили фасад адміністративної будівлі у Солом’янському районі. Також уламки впали в Голосіївському та Святошинському районах столиці – було зафіксовано руйнування, виникла пожежа.

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