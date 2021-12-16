Чиновник з Кривого Рогу став зіркою інтернету, станцювавши з ялинкою на голові. Можна сказати, він прокинувся знаменитим після того, як відео опублікували. Воно відразу ж стало вірусним – його масово репостять і коментують, повідомляє NNS. А про раніше мало кому відомого працівника виконкому сьогодні пишуть багато всеукраїнських ЗМІ.

Глядачам відео «зайшло». В коментарях вони хвалять креативного чиновника, а деякі пишуть «Давай в Президенти!». І дійсно – танцюристів в президентах у нас ще не було. А шанувальники, схоже, вже готові голосувати, навіть не знаючи імені нової зірки.

Що за танець?

Працівники Саксаганського районної ради записали новорічний ролик – веселий танець під пісню Потапа “Здравствуй, опа, Новый год”.

Головною зіркою ролика, опублікованого на сторінці «Організаційний відділ виконкому Саксаганської районної у місті ради», став єдиний чоловік колективу. Саме йому дісталася головна роль в танці, який він виконав з ялинкою на голові. Таким цікавим номером співробітники вирішили підтримати флешмоб голови райради, який закликав викладати новорічні фото.

– Вирішили не зробити класне фото, а відео, та приєднатися до челленджу Василя Старовойта, – написали вони.

Чиновник з Кривого Рогу став зіркою, виконавши цей танець

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