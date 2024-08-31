Окупанти вдарили по Часовому Яру і вбили щонайменше 5 людей сьогодні, 31 серпня.

Про це повідомили у Донецькій ОВА, передають «Новини України – НСН».

За словами начальника ДніпроОВА Вадима Філашкіна, росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Загиблі — чоловіки від 24 до 38 років.

Часів Яр — місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь! – закликає Філашкін

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