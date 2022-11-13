«Не знаю, як жити без них далі» – чоловік вбитої у Маріуполі породіллі

“Це найжахливіша річ, яку я коли-небудь бачила у своєму житті. Як молоду жінку кладуть у чорний мішок разом з дитиною, яку ми поклали їй на груди”, – розповіла лікар, яка брала участь у порятунку важко пораненої під час бомбардування пологового будинку у Маріуполі жінки. На жаль, ні саму жінку, ні її дитину, не вдалося врятувати. Чоловік і батько загиблих досі не оговтався від трагедії і не знає, як жити далі…

На весільному фото Ірина та Іван Калініни закохані і щасливі. Пройде не так багато часу, і з’явиться інше фото, яке облетить всі українські і світові ЗМІ та стане символом жаху війни в Україні. Фото вагітної, яку несуть на ношах через завали після бомбардування пологового будинку в Маріуполі…

Про те, як загинули Ірина і її дитина, а також про те, як живе зараз вбитий горем Іван, написало видання ВВС, передає NNS

Ірина була важко поранена під час авіаудару по лікарні 9 березня і згодом померла разом із дитиною, яку народила за допомогою екстреного кесаревого розтину в обласній лікарні міста.

Її чоловік Іван став біженцем і живе в Портколі в Уельсі. Він розповів, що його життя було повністю зруйноване після вбивства його дружини та сина.

“Ірина любила життя, вона була щасливою, вона йшла вперед і була для мене найкращою”, – каже він.

Такою Іван запам’ятав свою дружину.

Ірина працювала менеджеркою магазину одягу в Маріуполі та дуже раділа майбутньому народженню первістка.

“Ми були дуже щасливими та радісними. Ми довго чекали на цього малюка, і нарешті він у нас з’явився”, – каже Іван.

Подружжя чекало на хлопчика і обрало йому ім’я Мирон на честь слова “мир”.

Іван, інженер металургійного комбінату в Маріуполі, згадує момент, коли лікарі повідомили йому жахливу новину:

“Я не знаю, як описати біль і втрату. Я був повністю знищеним. Я розчарувався у всьому. Я не міг повірити, що Ірина померла”.

BBC Panorama поспілкувалася з трьома медиками, які намагалися врятувати Ірину та її дитину.

Пара роками намагалася народити дитину, і Ірина благала не рятувати її, дізнавшись, що її немовля не вижило.

Лікарка-анестезіолог Маріупольської обласної лікарні Оксана Кирсанова розповіла:

“Дитину витягли без ознак життя. Я бачила, як по обличчях колег текли сльози”. “Це найжахливіша річ, яку я коли-небудь бачила у своєму житті. Як молоду жінку кладуть у чорний мішок разом з дитиною, яку ми поклали їй на груди”, – каже вона.

“Я відчуваю біль, злість. Я просто не знаю, як жити та рухатися далі”, – розповідає Іван про свої відчуття, коли бачить фото Ірини на ношах.

“Їх разом поховали в Маріуполі на кладовищі. Але батьки хотіли поховати її ближче до себе, тому перепоховали її разом з дитиною в селі батьків”, – додає він.

Іван переїхав до Порткола у вересні після того, як отримав дозвіл на проживання.

“Життя тут хороше, нормальне. Люди тут дуже добрі та готові допомогти, і я думаю, що мені пощастило бути тут, – розповідає він. – Я планую знайти роботу, тепер у мене є дозвіл, і спробувати жити далі”.

Але Іван каже, що не може уявити майбутнє без Ірини.

“Зараз у мене немає великих надій, і я ще не звик до думки, що я один”, – говорить він.

За даними української влади, від початку війни під час бойових дій у Маріуполі загинуло щонайменше 25 000 людей, а від 5 до 7 000 з них загинули під уламками після бомбардування їхніх будинків.Довоєнне населення Маріуполя становило майже 500 тисяч людей.

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