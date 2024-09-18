Чіплявся до неповнолітніх: в центрі Дніпра чоловік вдарив ножем 17-річного підлітка

В центрі Дніпра чоловік вдарив ножем 17-річного підлітка. Його вже затримали.

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області, передають «Новини України – НСН».

Патрульні затримали чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень неповнолітньому.

В центрі Дніпра чоловік вдарив ножем 17-річного підлітка

Учора на спецлінію 102 надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що на Січеславській Набережній невідомий ходить із ножем і чіпляється до підлітків. Патрульні одразу прибули на місце події.

Як з’ясувалося, 37-річний чоловік став чіплятися до неповнолітніх, що відпочивали поруч, і завдав складним ножем одному з них тілесних ушкоджень. У 17-річного хлопця була різана рана руки.

Поліцейські затримали зловмисника, викликали швидку, матір постраждалого та слідчо-оперативну групу, а також надали першу домедичну допомогу хлопцю. Лікарі ушпиталили його.

З громадянином працюють слідчі. Його затримали в порядку ст.208 КПК.

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