Четверта ніч Запоріжжя під бомбами: з’явилося відео атаки, багато постраждалих, серед них дитина (фото)

Минула четверта ніч поспіль Запоріжжя під бомбами. Тепер ворог вже регулярно скидає на обласний центр КАБи, руйнуючи місто, вбиваючи та травмуючи мешканців.

От і вчора, 25 вересня, ввечері, під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунали вибухи, внаслідок чого, в одному з районів міста здійнялась пожежа, передають “Новини України – НСН“.

Восьмеро людей поранені, серед них дитина – 14-річний хлопчик. Двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу – у лікарні.

Чоловік у тяжкому стані, жінка в стані середньої тяжкості.

Росіяни поцілили по житловій забудові та території одного з промислових підприємств.

Понівечені приватні будинки і триповерхівку.

Ще одне влучання прийшлося поруч із приватним будинком одного з районів міста. Пошкоджені поруч розташовані домоволодіння та транспортні засоби.

Надзвичайники та комунальники працюють на місцях влучань.

У поліції повідомляють, що окупанти завдали 5 авіаударів (попередньо – КАБами) по території обласного центру та Запорізького району.

У ДСНС повідомили, що ворог вчергове завдав авіаційних ударів по місту Запоріжжю. В результаті авіаційного удару по Запоріжжю поранені 7 людей, з яких 1 дитина. та 18 людей евакуйовано.

Зруйновано 11 приватних житлових будинків та 1 триповерховий житловий будинок.

Рятувальники також оприлюднили відео атаки.

Запоріжжя під бомбами: відео моменту і фото наслідків

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