Через успіхи ЗСУ на Херсонщині колаборанти причаїлися, а окупанти в істериці

“Успіхи ЗСУ на Херсонщині тривають. Говорять про них мало, але дочекаймось — усе буде. Перемоги потребують тиші, поки що”. У цьому запевняє радник Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, який розповів про ситуацію в регіоні, передає NNS.

Показово, що як тільки почались прильоти — орки і зрадники причаїлися. Бачать, як їхніх двухсотих вивозять, спалюють, і вже гарячі голови трохи холоднішають. Придумують фейки, що то ЗСУ обстрілює область, що поцілили в ГЕС, в склад гуманітарки, в мою селітру. Плутаються у «показаннях». Але ми знаємо — наші Збройні сили працюють філігранно — чітко по орках, – каже Хлань.

Вчора, 19 липня ЗСУ в районі Нової Каховки збили російський військовий літак. У Генштабі вже підтвердили цю інформацію. А от російська пропаганда не хоче визнавати, що «другу армію світу» б’є армія маленької країни, яку до того ж вже «майже демілітаризували». Тому ворожі воєнкори заявляють, що літках помилково збили свої ж. Також поширювалася версія, що збито безпілотник.

Після вчорашнього влучання у Антонівський міст, який окупанти тепер вирішили перекрити для руху, вночі 20 липня ЗСУ знову накрили росіян в цьому районі.

Окупанти горять у районі Антоновського мосту. Також місцеві повідомляють про дим у Новій Каховці, – повідомляє Хлань вранці у среду.

Депутат каже, що росіяни, після влучань по їхнім складам в істериці стріляють тим, що залишилось.

Багато російських систем залпового вогню було знищено у Новій Каховці. Коли детонували зокрема й «Смерчі». Тому, наприклад, Миколаїв вони обстрілюють з С-300, що насправді є протиповітряними ракетами. Б’ють в агонії і від безсилля. Від злості, що ЗСУ послідовно знищує тили на Херсонщині, – розповідає радник начальника ХОВА.

Він запевняє, що область чекає на звільнення. Раніше людні й популярні курорти порожні. Росіяни розкрадають пансіонати, мародерять або заселяються туди жити. Власники за цей сезон залишаться без засобів існування. З фінансами вже величезна проблема, роботи немає, ціни шалені. Люди продовжують виїжджати з області.

Тиск посилюється, на вулицях Херсона будь-кого можуть зупинити, перевірити телефон, запити в Гуглі, переписку в месенджерах, роздягти. Орки взламують гаражі, перевіряють вміст, не дочекавшись власника.

Наші громади обстрілюють, обкрадають, над людьми знущаються. Але кожен день наближає нашу перемогу. І ми дочекаємось, – каже Сергій Хлань.

На Херсонщині орки смажать шашлики на дровах з рідкісних дерев і спалюють тіла своїх загиблих