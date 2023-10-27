На Сумщині через недбалість лікаря помер військовий – як покарали медика

На Сумщині через недбалість лікаря помер військовий. Стало відомо, як покарали медика. Про це пише видання 368.media, яке також оприлюднило усі деталі трагедії, передає НСН.

У Білопілля на Сумщині лікар Володимир Серьогін визнав вину у недбалому виконанні обов’язків, що спричинила смерть військовослужбовця. Про це редакція журналісти дізналися з вироку Білопільського райсуду за ч. 1 ст. 140 КК.

Чоловік працює на посаді ортопеда-травматолога хірургічного відділення у міській лікарні.

У лютому 2023 року в будинку, де проживали військовослужбовці, стався конфлікт. Один з солдатів упав між ліжками. В нього почався біль у ребрах. Чоловіка шпиталізували до лікарні, щоб зробити рентгенологічне дослідження.

Постраждалого оглянув ортопед Серьогін, проте лікар не оформив медкарту амбулаторного хворого. Далі солдата відправили на рентгенографію. Аналіз виявив переломи 8,9,10 ребер зліва по задніх краях без суттєвого зміщення.

Отримавши результати, лікар з метою швидкого покращення самопочуття постраждалого, прийняв рішення про проведення місцевої анестезії (блокади) грудної клітини зліва (ділянка переломів), при цьому не зробивши спеціальної проби на медичний препарат «Лідокаїн», яка проводиться за допомогою підшкірного введення на внутрішній частині передпліччя 0,1 мл лідокаїну або на передпліччя наноситься декілька подряпин, куди капають препарат та проводиться спостереження за алергічною реакцією на протязі 20-30 хвилин, ввів хворому 10,0 мл розчину лідокаїну 2%, при показаній оптимальній концентрація лідокаїну — 1%.

Далі стан чоловіка різко погіршився і він втратив свідомість. Серьогін не оцінив функції дихальних шляхів, дихання, кровообігу, внаслідок чого не був запідозрений анафілактичний шок на ін’єкцію лідокаїну, а також не розпочав негайну протишокову терапію (введення епінефрину/адреналіну).

Для надання медичної допомоги викликали анестезіолога, але реанімаційні заходи нічого не дали. Через пів години людина померла.

Допитаний у судовому засіданні лікар свою винуватість визнав повністю, щиро розкаявся. Військовий сказав йому, що впав на вулиці. Щоб зменшити біль, він запропоновував хворому в області грудної клітки провести місцеву анестезію за допомогою препарату лідокаїн та накласти ортез. Він запитав у постраждалого, чи не були у нього раніше протипоказання на лідокаїн. Той відповів, що ні. Після цього лікар, не роблячи проб хворому на цей препарат, одразу вколов йому 10 мл 2% лідокаїну та став накладати ортез на грудну клітку.

Але через декілька хвилин почалися дуже сильні судоми. Лікар намагався розчепити пацієнту щелепи, щоб той міг дихати. Спочатку думав, що у нього почалися епілептичні судоми. А потім зрозумів, що це був анафілактичний шок на лідокаїн. Протишокових препаратів він йому не ввів. Врятувати хворого не вдалося і він помер. Ортопед сказав, що дуже жалкує про те, що недбало поставився до своїх обов`язків і не зробив пробу хворому, що привело до смерті останнього.

Володимира Серьогіна засудили до року виправних робіт з відрахуванням 10% заробітку у дохід держави. На вирок може бути подана апеляція до Сумського апеляційного суду.

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