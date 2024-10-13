Був мобілізований 1,5 місяці тому: на фронті загинув батько 5 дітей

На фронті загинув батько 5 дітей, який був мобілізований лише 5 місяців тому. Чоловік був переселенцем з Луганщини. Його родина знайшла прихисток на Полтавщині. Звідси він і пішов на фронт.

Про загибель Захисника повідомили 12 жовтня в Зіньківській міській раді, передають «Новини України – НСН».

На фронті загинув батько 5 дітей

Життя за Україну віддав Дмитро Федорін.

Чоловік народився 5 лютого 1981 року в Лисичанську на Луганщині. Закінчив місцеву школу №8. Згодом вступив до Лисичанського професійного торгово-кулінарного ліцею, де здобув спеціальність кухаря.

До повномасштабного вторгнення Дмитро Федорін працював на шахті. Разом із дружиною Тетяною займалися вихованням п’ятьох дітей. Через напружену ситуацію в місті родина прийняла рішення виїхати на Полтавщину.

Декілька місяців вони були переселенцями в Диканці. З 23 грудня 2022 року знайшли прихисток у Дейкалівці. Там Дмитро Федорін влаштувався на роботу в місцеву пилораму.

«Добрий, щирий, веселий, життєрадісний. Він був опорою для мене та нашої родини. Любив готувати для нас різні смаколики», – розповіла дружина загиблого

19 серпня цього року Дмитро Федорін став на захист України до лав Збройних Сил України. А загинув чоловік 7 жовтня під час виконання бойового завдання на фронті.

У воїна залишилися батько, який живе в окупованому Лисичанську, дружина, п’ятеро дітей та сестра.

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