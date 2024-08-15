Окупанти скинули дві бомби на Золочів: серед постраждалих дитина (фото)

Окупанти скинули дві бомби на Золочів, що на Харківщині, у четвер 15 серпня. Постраждали мирні мешканці, у тому числі дитина.

Про це повідомляє поліція, передають «Новини України – НСН».

Через ворожий обстріл селища Золочів Богодухівського району постраждали шестеро людей, серед яких 12-річна дитина.

15 серпня військові рф нанесли удари двома керованими авіабомбами по населеному пункту.

Внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, дитячий садок, магазини, понад 20 приватних будинків, гаражі, господарські споруди. Сталася пожежа.

За попередніми даними, постраждали шестеро людей. Осколкові та вибухові поранення дістали дві жінки. Їх доставили до лікарні. Незначні травми та гостру реакцію на стрес отримали ще одна жінка та два чоловіки. Щодо 12-річного хлопця вирішується питання щодо госпіталізації.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Окупанти скинули дві бомби на Золочів: фото

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