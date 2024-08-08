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Тег:
ВійнаДонецьк

Окупанти скинули планерну бомбу на Селідове: є жертви і багато поранених

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Журналіст
Окупанти скинули планерну бомбу на Селідове

Окупанти скинули планерну бомбу на Селідове, що на Донеччині. На жаль, є жертви і поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

2 людини загинули і 7 поранені внаслідок обстрілу Селидового.

Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто планерну авіабомбу — пошкодили 2 багатоповерхівки та адмінбудівлю.

Окупанти скинули планерну бомбу на Селідове

Окупанти скинули планерну бомбу на Селідове

Окупанти скинули планерну бомбу на Селідове

Окупанти скинули планерну бомбу на Селідове

Це вже друга така смертоносна атака на цивільних за день — нагадаю, вранці росіяни вбили двох людей у Костянтинівці. Не можна недооцінювати жорстокість і підступність ворога! Бережіть себе! Евакуюйтесь! – написав ФІлашкін

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