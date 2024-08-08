Окупанти скинули планерну бомбу на Селідове: є жертви і багато поранених

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

2 людини загинули і 7 поранені внаслідок обстрілу Селидового.

Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто планерну авіабомбу — пошкодили 2 багатоповерхівки та адмінбудівлю.