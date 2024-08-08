Окупанти скинули планерну бомбу на Селідове: є жертви і багато поранених

Окупанти скинули планерну бомбу на Селідове, що на Донеччині. На жаль, є жертви і поранені.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
2 людини загинули і 7 поранені внаслідок обстрілу Селидового.
Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто планерну авіабомбу — пошкодили 2 багатоповерхівки та адмінбудівлю.
Окупанти скинули планерну бомбу на Селідове
Це вже друга така смертоносна атака на цивільних за день — нагадаю, вранці росіяни вбили двох людей у Костянтинівці. Не можна недооцінювати жорстокість і підступність ворога! Бережіть себе! Евакуюйтесь! – написав ФІлашкін
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