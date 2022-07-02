Щасливцеве – популярний курорт на Арабатській стрілці. Сотні тисяч, а то і мільйони українців щороку приїздили сюди, аби поплавати у теплому Азовському морі, оздоровитися на гарячих джерелах та прийняти грязьові ванни. Тут розкішні піщані пляжі, розвинена інфраструктура. Відпочинок на Арабатці особливо полюбляли сім’ї з маленькими дітьми і пенсіонери. Сьогодні доступ до курортів через війну закритий. Популярний блогер з Генічеська Sasha Travel street показав, як виглядає окуповане Щасливцеве у червні 2022 року.

Відео він оприлюднив у Ютубі.

На запису ми бачмо практично порожній пляж. Вдалині можна розгледіти лише одиноких любителів кемпінгу і кількох рибалок. При цьому погода чудова, сяє сонце, а море дуже чисте – немає ні медуз, ні водоростей.

Коментуючи побачене, блогер зазначає, що час від часу тут все ж таки можна зустріти людей. Це в основному місцеві мешканці або переселенці з Маріуполя чи інших міст Донбасу.

Аналогічне запустіння і на Гарячому джерелі. Потрапити сюди можна абсолютно безкоштовно, про що свідчить надпис на табличці. Але людей немає. Блогер зустрів лише кількох чоловіків та самотнього песика.

Зазначимо, що рік тому на місці стихійного басейну з термальною водою, раніше відомого як свердловина №25, збудували сучасний спа-центр «Територія здоров’я» з необхідною для комфортного відпочинку інфраструктурою. З першого дня відкриття тут було дуже багато відвідувачів: хтось приймав оздоровчі ванни, хтось відпочивав у басейні з прохолодною очищеною водою, хтось просто релаксував у шезлонгу. Багатолюдно на джерелі було навіть восени та взимку, що підтверджують викладені раніше відео на цьому ж Youtube-каналі.

Але «руський мір» приніс на Арабатську стрілку, як і на всі інші курорти Херсонщини і Запоріжжя, запустіння. Не працюють магазини і атракціони, без заробітку залишились всі, хто задіяний у туристичному бізнесі, а це – переважна більшість місцевих мешканців.

Сумно все це, – констатує блогер.

Під роликом Sasha Travel street – більше 500 коментарів. Люди висловлюють сум з приводу того, що не можуть потрапити на улюблений курорт. Залишається тільки дивитися відео, згадувати відпочинок у минулих роках і мріяти. Що вже зовсім скоро захоплені українські території буде звільнено і ми вирушимо на зустріч з МОРЕМ.

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