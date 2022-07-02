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Блогер показав, як виглядає окуповане Щасливцеве – популярний курорт на Арабатській стрілці

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Щасливцеве – популярний курорт на Арабатській стрілці. Сотні тисяч, а то і мільйони українців щороку приїздили сюди, аби поплавати у теплому Азовському морі, оздоровитися на гарячих джерелах та прийняти грязьові ванни. Тут розкішні піщані пляжі, розвинена інфраструктура. Відпочинок на Арабатці особливо полюбляли сім’ї з маленькими дітьми і пенсіонери. Сьогодні доступ до курортів через війну закритий. Популярний блогер з Генічеська Sasha Travel street показав, як виглядає окуповане Щасливцеве у червні 2022 року.

Відео він оприлюднив у Ютубі.

На запису ми бачмо практично порожній пляж. Вдалині можна розгледіти лише одиноких любителів кемпінгу і кількох рибалок. При цьому погода чудова, сяє сонце, а море дуже чисте – немає ні медуз, ні водоростей.

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Коментуючи побачене, блогер зазначає, що час від часу тут все ж таки можна зустріти людей. Це в основному місцеві мешканці або переселенці з Маріуполя чи інших міст Донбасу.

Аналогічне запустіння і на Гарячому джерелі. Потрапити сюди можна абсолютно безкоштовно, про що свідчить надпис на табличці. Але людей немає. Блогер зустрів лише кількох чоловіків та самотнього песика.

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Зазначимо, що рік тому на місці стихійного басейну з термальною водою, раніше відомого як свердловина №25, збудували сучасний спа-центр «Територія здоров’я» з необхідною для комфортного відпочинку інфраструктурою. З першого дня відкриття тут було дуже багато відвідувачів: хтось приймав оздоровчі ванни, хтось відпочивав у басейні з прохолодною очищеною водою, хтось просто релаксував у шезлонгу. Багатолюдно на джерелі було навіть восени та взимку, що підтверджують викладені раніше відео на цьому ж Youtube-каналі.

Але «руський мір» приніс на Арабатську стрілку, як і на всі інші курорти Херсонщини і Запоріжжя, запустіння. Не працюють магазини і атракціони, без заробітку залишились всі, хто задіяний у туристичному бізнесі, а це – переважна більшість місцевих мешканців.

Сумно все це, – констатує блогер.

Під роликом Sasha Travel street – більше 500 коментарів. Люди висловлюють сум з приводу того, що не можуть потрапити на улюблений курорт. Залишається тільки дивитися відео, згадувати відпочинок у минулих роках і мріяти. Що вже зовсім скоро захоплені українські території буде звільнено і ми вирушимо на зустріч з МОРЕМ.

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