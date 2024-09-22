Біля Умані жатка від трактору вбила 72-річну жінку

Про це повідомляє поліція у Черкаській області, передають «Новини України – НСН».

Жатка від трактору вбила 72-річну жінку

Жатка наїхала на пішода: поліція Умані розслідує кримінальне провадження.

Автопригода сталася 20 вересня у селі Червоний Кут Уманського району. У ній загинула 72-річна жінка пішохід.

Попередньо поліцейські встановили, що під час руху від трактора відчепилася жатка, яка виїхала на праве узбіччя та наїхала на пішохода. 72-річна жінка від отриманих травм загинула на місці.

Нині слідчі розслідують кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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