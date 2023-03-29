Військові ЗСУ знищили черговий ворожий човен біля Дніпровських островів. Про це повідомляє 29 березня Оперативне Командування «Південь», передає НСН.

Результат виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами – демілітаризація 12 росіян, чергового моторного човна, що окупанти намагалися використати для переміщення ДРГ між Дніпровськими островами, знищення безпілотного розвідника “Орлан-10” та багатоцільового тягача для артустановок, – йдеться у повідомленні ОК “Південь”

ЗСУ знищили ворожий човен з ДРГ біля Дніпровських островів: мапа

Крім того, в ОК “Південь” повідомили, що ворог не припиняє підступні обстріли мирного населення правобережжя. Хоча кількість ворожих атак зменшилась до 30 за добу, але застосування авіації із скиданням керованих авіабомб стає плановою тактикою.

Так, зокрема, ввечері 28 березня російські окупанти скинули керовані авіабомби з двох винищувачів Су-35 на Бериславський район Херсонщини. Є руйнування житлових, господарських адміністративних будівель, господарчих споруд, пошкоджені комунікацій. Без постраждалих.

Також ОК “Південь” повідомляє, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі під впливом шторму зменшено до 6️ одиниць. На чергуванні перебуває 1️ підводний ракетоносій, споряджений 4️ ракетами типу “Калібр”.

Штормова погода суттєво впливає на активність ворога, але розслаблятися зарано. Пильність та оперативність реагування на сигнали тривог залишаються актуальними, – наголошують в ОК «Південь»

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